Американская компания приобрела часть акций "Манчестер Сити"
Американская компания Silver Lake стала совладельцем "Манчестер Сити".
По сведениям Financial Times, компания приобрела более 10 процентов акций клуба за более чем 500 миллионов долларов.
Теперь стоимость акций английского клуба оценивается в рекордные 4,8 миллиарда долларов.
После 13 туров "Сити" идет в АПЛ на третьем месте, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 9 очков.
Читайте также: Гвардиола предложил Клоппу поменяться трофеями АПЛ и Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Комличенко: "Нас расстроили оскорбления в адрес Дзюбы"
-
Американская компания приобрела часть акций "Манчестер Сити"
-
РПЛ назвала автора лучшего гола ноября
-
Кейн установил рекорд Лиги Чемпионов
-
"Барселона" назвала заявку на матч с "Боруссией"
-
Бубнов назвал причины неудачных выступлений "Локомотива" в Лиге Чемпионов
-
Зидан рассказал о травме Азара
-
Спортивный директор ПСЖ поделился мнением об отмененной красной карточке Куртуа
-
1
Зидан прокомментировал ничью с ПСЖ
-
Дибала высказался о своем голе в ворота "Атлетико"
-
"Реал" теряет Азара
-
Левандовски стал автором самого быстрого покера в истории Лиги Чемпионов
-
Главные новости дня: 26 ноября
-
Лига Чемпионов: все результаты 26 ноября
-
1
"Бавария" и "Тоттенхэм" разгромили своих соперников в Лиге Чемпионов
-
"Манчестер Сити" и "Шахтер" сыграли вничью, а "Аталанта" обыграла "Динамо" в Лиге Чемпионов
-
3
ПСЖ спасся от поражения в матче ЛЧ с "Реалом"
-
2
"Ювентус" обыграл "Атлетико" и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов
-
Петер Бош: "Миранчуки могли бы усилить "Байер"
-
2
В матче "Реал" - ПСЖ судья отменил удаление Куртуа и пенальти
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|13
|37
|2
|Лестер Сити
|13
|29
|3
|Манчестер Сити
|13
|28
|4
|Челси
|13
|26
|5
|Вулверхэмптон
|13
|19
|6
|Шеффилд Юнайтед
|13
|18
|7
|Бернли
|13
|18
|8
|Арсенал Лондон
|13
|18
|9
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|10
|Тоттенхэм
|13
|17
|11
|Борнмут
|13
|16
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|15
|13
|Кристал Пэлас
|13
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|15
|15
|Астон Вилла
|13
|14
|16
|Эвертон
|13
|14
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|13
|18
|Норвич Сити
|13
|10
|19
|Саутгемптон
|13
|9
|20
|Уотфорд
|13
|8