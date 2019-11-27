Американская компания приобрела часть акций "Манчестер Сити"

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Американская компания приобрела часть акций "Манчестер Сити"

Американская компания Silver Lake стала совладельцем "Манчестер Сити".

По сведениям Financial Times, компания приобрела более 10 процентов акций клуба за более чем 500 миллионов долларов.

Теперь стоимость акций английского клуба оценивается в рекордные 4,8 миллиарда долларов.

После 13 туров "Сити" идет в АПЛ на третьем месте, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 9 очков.

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