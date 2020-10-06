Американская модель намерена возобновить судебный процесс над Роналду

Нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, возможно, снова ждут судебные разбирательства из-за истории с предполагаемым изнасилованием американской модели Кэтрин Майорги летом 2009 года.

Как пишет Mirror, девушка попытается доказать, что она недостаточно хорошо разобралась в условиях договора о неразглашении, по которому она получила 375 тысяч долларов.

Майорга предстанет перед судом Лас-Вегаса, в ходе процесса звёздного португальца могут вызвать для дачи показаний.

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