Американская модель намерена возобновить судебный процесс над Роналду

Теги ювентускриштиану роналду

Американская модель намерена возобновить судебный процесс над Роналду

Нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, возможно, снова ждут судебные разбирательства из-за истории с предполагаемым изнасилованием американской модели Кэтрин Майорги летом 2009 года.

Как пишет Mirror, девушка попытается доказать, что она недостаточно хорошо разобралась в условиях договора о неразглашении, по которому она получила 375 тысяч долларов.

Майорга предстанет перед судом Лас-Вегаса, в ходе процесса звёздного португальца могут вызвать для дачи показаний.

Не пропустите: Роналду выложил новое фото с семьей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" объявил о продаже Ригони в "Эльче". Испанский клуб сообщал об аренде

"Зенит" объявил о продаже Ригони в "Эльче". Испанский клуб сообщал об аренде

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов