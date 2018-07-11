Американские кредиторы забрали "Милан" за долги

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Американские кредиторы забрали "Милан" за долги

Новым владельцем "Милана" стала американская компания Elliott Management, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб перешел к американцам из-за долгов своего владельца Ли Юнхуна, который не смог заплатить долг в размере 32 миллионов евро.

В результате этого, американцы получили контроль над клубом.

Напомним, что некоторое время назад УЕФА на два года отстранил "Милан" от участия в еврокубках.

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