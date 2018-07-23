Американские законы не позволили Пулишичу получить приз лучшему игроку матча с "Ливерпулем"

Лучшим игроком матча Международного кубка чемпионов между дортмундской "Боруссией" и "Ливерпулем" (3:1) был признан американский полузащитник немецкого клуба Кристиан Пулишич.

В этом поединке хавбек отметился двумя мячами.

Впрочем, 19-летний футболист не сумел получить награду, так как ее спонсором является пивоваренная компания. А в США употребление алкоголя разрешено только после достижения 21 года.

В итоге приз достался защитнику "Ливерпуля" Вирджилу ван Дейку, которому уже 27 лет.

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