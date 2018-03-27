Американский бизнесмен может купить "Милан"

Владелец американского клуба "Майами Долфинс" Стивен Росс рассматривает возможность приобретения "Милана", сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, 77-летний американский бизнесмен, чье состояние оценивается в 12 миллиардов долларов, может купить итальянский клуб, если он будет выставлен на продажу.

Ранее сообщалось, что "Милан" могут купить россияне Алишер Усманов и Дмитрий Рыболовлев, но позже эта информация была опровергнута.

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