Американский футболист случайно сообщил о переходе в новый клуб на сайте знакомств

Новичок "Дандолка" Хесус Перес случайно сообщил о своем переходе в ирландский клуб на сайте знакомств Tinder.

Футболист обновил клуб в биографии еще до официального объявления о трансфере.

Также на опережение сыграла мама игрока, которая написала пост в Facebook: "Это грустный и одновременно радостный момент. Мы собрались утром, чтобы пожелать удачи Хесусу, который отправляется в Ирландию, чтобы стать игроком клуба "Дандолк". Наслаждайся поездкой, мой мальчик!" - написала женщина.

22-летний Перес играет на позиции нападающего и ранее играл за клуб "Флеймз".

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