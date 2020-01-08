Американский футболист случайно сообщил о переходе в новый клуб на сайте знакомств
Новичок "Дандолка" Хесус Перес случайно сообщил о своем переходе в ирландский клуб на сайте знакомств Tinder.
Футболист обновил клуб в биографии еще до официального объявления о трансфере.
Также на опережение сыграла мама игрока, которая написала пост в Facebook: "Это грустный и одновременно радостный момент. Мы собрались утром, чтобы пожелать удачи Хесусу, который отправляется в Ирландию, чтобы стать игроком клуба "Дандолк". Наслаждайся поездкой, мой мальчик!" - написала женщина.
22-летний Перес играет на позиции нападающего и ранее играл за клуб "Флеймз".
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|Команда
|М
|О
|1
|Эхеа
|40
|93
|2
|Барбастро
|40
|88
|3
|Теруэль
|40
|84
|4
|Атлетико Монсон
|40
|81
|5
|Андорра
|40
|81
|6
|Реал Сарагоса II
|40
|80
|7
|Вильянуэва КФ
|40
|71
|8
|Сариньена
|40
|58
|9
|Атлетико Калатайюд
|40
|53
|10
|Сабиньяниго
|40
|52
|11
|Утебо
|40
|51
|12
|Сан Лоренцо
|40
|43
|13
|Бинефар
|40
|43
|14
|Куарте Индустриаль
|40
|43
|15
|Бреа
|40
|43
|16
|Фрага
|40
|40
|17
|Эбро
|40
|40
|18
|Фигеруэлас
|40
|37
|19
|Иллуэка
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|40
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