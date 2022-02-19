Американский инвестиционный фонд покупает "Аталанту"

У "Аталанты" в ближайшее время сменится владелец, утверждает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, более 80 процентов акций клуба купит американский фонд частных инвестиций Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR).

Ожидается, что сумма сделки составит 350 миллионов евро.

Действующие владельцы "Аталанты" - семья Перкасси - сохранит миноритарную долю и будет управлять клубом в переходный период.

Напомним, что команда, за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, занимает пятое место в таблице Серии А.

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