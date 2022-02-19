Американский инвестиционный фонд покупает "Аталанту"

Теги аталанта

Американский инвестиционный фонд покупает "Аталанту"

У "Аталанты" в ближайшее время сменится владелец, утверждает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, более 80 процентов акций клуба купит американский фонд частных инвестиций Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR).

Ожидается, что сумма сделки составит 350 миллионов евро.

Действующие владельцы "Аталанты" - семья Перкасси - сохранит миноритарную долю и будет управлять клубом в переходный период.

Напомним, что команда, за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, занимает пятое место в таблице Серии А.

Не пропустите: Гасперини рассказал о восстановлении Миранчука. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Агуэро может войти в тренерский штаб сборной Аргентины

Агуэро может войти в тренерский штаб сборной Аргентины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов