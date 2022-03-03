Американский клуб летом подпишет хавбека "Атлетико" Эрреру

Фото твиттер хьюстонского "Динамо"

Полузащитник мадридского "Атлетико" Эктор Эррера станет игроком "Хьюстон Динамо", сообщает официальный сайт клуба.

31-летний футболист по окончании сезона станет свободным агентом и присоединится к новой команде бесплатно.

Мексиканец уже подписал с клубом МЛС предварительный контракт до 2024 года с опцией продления ещё на 12 месяцев.

В текущем сезоне Эррера сыграл за "Атлетико" 20 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

Не пропустите: Рамос может перебраться в МЛС. | http://soccernews.ru