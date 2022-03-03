Американский клуб летом подпишет хавбека "Атлетико" Эрреру
Фото твиттер хьюстонского "Динамо"
Полузащитник мадридского "Атлетико" Эктор Эррера станет игроком "Хьюстон Динамо", сообщает официальный сайт клуба.
31-летний футболист по окончании сезона станет свободным агентом и присоединится к новой команде бесплатно.
Мексиканец уже подписал с клубом МЛС предварительный контракт до 2024 года с опцией продления ещё на 12 месяцев.
В текущем сезоне Эррера сыграл за "Атлетико" 20 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
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