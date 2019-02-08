Американский клуб поставит памятник Бекхэму

"Лос-Анджелес Гэлакси" воздвигнет памятник легендарному английскому футболисту Дэвиду Бекхэму, сообщает ESPN.

По сведениям издания, статуя в чести Бекхэма будет установлена около клубного стадиона. Ожидается, что открытие скульптуры состоится 2 марта. Данное мероприятие, скорее всего, посетит сам Бекхэм.

43-летний Бекхэм выступал за "Лос-Анджелес Гэлакси" с 2007 по 2013 годы. Всего за американский клуб он провел 124 матча, забил 20 мячей и отдал 42 голевых паса. Также он играл за "Манчестер Юнайтед", "Реал", "Милан" и ПСЖ.

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