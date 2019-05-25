Американский миллиардер договорился о приобретении "Фиорентины"

В ближайшее время у "Фиорентины" сменится владелец, сообщает The New York Times.

По сведениям издания, американский миллиардер Рокко Коммиссо выкупит контрольный пакет акций клуба у семьи Делла Валле.

Ожидается, что о сделке официально объявят в ближайший понедельник. Речь идёт о сумме в 134 миллиона евро.

Стоит отметить, что личное состояние Коммиссо составляет 4,4 миллиарда евро. Он уже владеет футбольным клубом "Нью-Йорк Космос".

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