Американский миллиардер договорился о приобретении "Фиорентины"

Теги фиорентина

Американский миллиардер договорился о приобретении "Фиорентины"

В ближайшее время у "Фиорентины" сменится владелец, сообщает The New York Times.

По сведениям издания, американский миллиардер Рокко Коммиссо выкупит контрольный пакет акций клуба у семьи Делла Валле.

Ожидается, что о сделке официально объявят в ближайший понедельник. Речь идёт о сумме в 134 миллиона евро.

Стоит отметить, что личное состояние Коммиссо составляет 4,4 миллиарда евро. Он уже владеет футбольным клубом "Нью-Йорк Космос".

Не пропустите: Де Росси может летом завершить карьеру. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ задумался о продаже Паредеса

ПСЖ задумался о продаже Паредеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 37 90
2 Наполи Наполи 37 79
3 Аталанта Аталанта 37 66
4 Интер Милан Интер Милан 37 66
5 Милан Милан 37 65
6 Рома Рома 37 63
7 Торино Торино 37 60
8 Лацио Лацио 37 59
9 Сампдория Сампдория 37 50
10 Сассуоло Сассуоло 37 43
11 СПАЛ СПАЛ 37 42
12 Болонья Болонья 37 41
13 Кальяри Кальяри 37 41
14 Парма Парма 37 41
15 Фиорентина Фиорентина 37 40
16 Удинезе Удинезе 37 40
17 Эмполи Эмполи 37 38
18 Дженоа Дженоа 37 37
19 Фрозиноне Фрозиноне 37 24
20 Кьево Кьево 37 16
Полная таблица

топ-5 тегов