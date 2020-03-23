Американский миллиардер может купить клуб Руни

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Американский миллиардер может купить клуб Руни

Американский миллиардер Майкл Делл рассматривает вариант с приобретением "Дерби Каунти", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, в данный момент руководство английского клуба ведет переговоры с Деллом. Главный вопрос заключается в том, какой размер акций может купить американец, который входит в число топ-25 самых богатых людей в мире по версии Forbes. 

Напомним, что в данный момент за "Дерби Каунти" выступает легендарный нападающий Уэйн Руни. Сейчас "бараны" занимают 12-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

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