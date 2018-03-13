Американский предприниматель предлагает создать Суперлигу на замену Лиге Чемпионов

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Американский предприниматель предлагает создать Суперлигу на замену Лиге ЧемпионовАмериканский предприниматель Стивен Росс предлагает создать новый европейский клубный турнир Суперлигу на замену Лиге Чемпионов.

Как информирует Marca, бизнесмен уже провел встречу с представителями нескольких европейских грандов. Американец рассчитывает убедить топ-клубы создать новый турнир частного закрытого типа в составе 24-х команд из пяти европейских ведущих чемпионатов, в котором бы не было вылетающих команд и ограничений на трансферы.

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