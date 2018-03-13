Американский предприниматель предлагает создать Суперлигу на замену Лиге Чемпионов

Американский предприниматель Стивен Росс предлагает создать новый европейский клубный турнир Суперлигу на замену Лиге Чемпионов.

Как информирует Marca, бизнесмен уже провел встречу с представителями нескольких европейских грандов. Американец рассчитывает убедить топ-клубы создать новый турнир частного закрытого типа в составе 24-х команд из пяти европейских ведущих чемпионатов, в котором бы не было вылетающих команд и ограничений на трансферы.

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