Американский телеканал назвал четырёх игроков, способных спасти сборную России на ЧМ-2018

Американский телеканал ESPN назвал четырёх игроков, способных спасти сборную России на домашнем Чемпионате Мира 2018 года.

Так, ESPN возлагает надежды на Александра Головина, Романа Зобнина, Далера Кузяева и Алексея Миранчука.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная России сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.

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