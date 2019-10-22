Американское издание сравнило Эмери с "Джокером"

Американское издание Bleacher Report представило главного тренера "Арсенала" Унаи Эмери в образе киногероя "Джокера".

Изображение появилось в сети после того, как "Арсенал" в матче 9-го тура чемпионата Англии потерпел поражение от "Шеффилд Юнайтед" со счетом 0:1.

После 9 туров "Арсенал" занимает пятое месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 15 очков.

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