"Амкар" – "Арсенал Тула" - 0:2 (обзор)

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"Амкар" – "Арсенал Тула" - 0:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 22-го тура чемпионата России между "Амкаром" и тульским "Арсеналом".

Не пропустите: Два удаления и дебютный гол Дзюбы: тульский "Арсенал" обыграл "Амкар". | http://soccernews.ru

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2 Краснодар 22 40
3 Спартак Москва 21 38
4 Зенит Санкт-Петербург 21 38
5 ЦСКА Москва 21 38
6 Арсенал Тула 22 31
7 Уфа 22 31
8 Ахмат 21 26
9 Ростов 21 25
10 Урал 21 25
11 Рубин 21 24
12 Динамо Москва 22 24
13 Тосно 21 23
14 Амкар 22 22
15 Анжи 22 20
16 СКА Хабаровск 21 12
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