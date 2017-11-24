"Амкар" - "Динамо" - 2:1 (обзор)

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"Амкар" - "Динамо" - 2:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата России между "Амкаром" и московским "Динамо".

Читайте также: "Амкар" одержал победу над московским "Динамо". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Локомотив Москва 17 36
2 Зенит Санкт-Петербург 17 33
3 ЦСКА Москва 17 29
4 Спартак Москва 17 28
5 Краснодар 17 27
6 Уфа 17 24
7 Урал 17 24
8 Арсенал Тула 18 24
9 Ахмат 17 22
10 Амкар 18 21
11 Рубин 17 20
12 Тосно 18 20
13 Ростов 17 19
14 Динамо Москва 18 16
15 Анжи 17 16
16 СКА Хабаровск 17 12
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