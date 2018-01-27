"Амкар" доиграет текущий чемпионат России
Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев заявил, что его команда гарантированно доиграет текущий чемпионат России.
"О позитиве в нашей финансовой ситуации сложно говорить. Но я разговаривал с руководством Пермского края, мы получили гарантии, что "Амкар" сможет доиграть нынешний чемпионат до конца. Это уже неплохо. Но это не то, чего хотелось бы нам. У "Амкара" есть традиции, клуб не заслуживает, чтобы к нему так относились. Нельзя делать так, чтобы всё было, а потом прекратилось. Что будет после нынешнего сезона - непонятно" - сказал Гаджиев.
Напомним, что по итогам 20 туров "Амкар" занимает 13-е место в турнирной таблице РФПЛ, имея в своём активе 21 очко.
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|М
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|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
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|4
|Краснодар
|20
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|5
|ЦСКА Москва
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|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
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|Урал
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|25
|9
|Арсенал Тула
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|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
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|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
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|20
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|Анжи
|20
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