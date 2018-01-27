"Амкар" доиграет текущий чемпионат России

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев заявил, что его команда гарантированно доиграет текущий чемпионат России.

"О позитиве в нашей финансовой ситуации сложно говорить. Но я разговаривал с руководством Пермского края, мы получили гарантии, что "Амкар" сможет доиграть нынешний чемпионат до конца. Это уже неплохо. Но это не то, чего хотелось бы нам. У "Амкара" есть традиции, клуб не заслуживает, чтобы к нему так относились. Нельзя делать так, чтобы всё было, а потом прекратилось. Что будет после нынешнего сезона - непонятно" - сказал Гаджиев.

Напомним, что по итогам 20 туров "Амкар" занимает 13-е место в турнирной таблице РФПЛ, имея в своём активе 21 очко.

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