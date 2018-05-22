"Амкар" хочет продлить контракт с Евсеевым

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"Амкар" хочет продлить контракт с Евсеевым

"Амкар" хочет продлить контракт с главным тренером команды Вадимом Евсеевым, сообщают российские СМИ.

"Новый контракт Вадиму Евсееву предложен, идёт согласование нюансов. О сроках соглашения говорить не хотелось бы" - сказал исполнительный директор пермского клуба Денис Маслов.

Напомним, что 42-летний Евсеев возглавил "Амкар" в марте и помог команде сохранить прописку в РФПЛ. | http://soccernews.ru

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