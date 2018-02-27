"Амкар" и курский "Авангард" определили полуфиналиста кубка России только посредством серии пенальти
Курский "Авангард" в матче 1/4 финала кубка России оказался сильнее пермского "Амкара". Победу в игре клуб из ФНЛ одержал в серии пенальти.
"Амкар" - "Авангард" - 0:0, по пен. - 6:7
"Амкар": Нигматуллин, Браун (Бодул, 84), Гол (Баланович, 62), Зайцев, Занев, Идову, Комолов, Костюков (Гаенков, 78), Огуде, Оланаре, Сиваков.
"Авангард": Кобзев, Дашаев, Никитин, Альшин (Синаев, 98), Багаев, Гоцук, Киреев (Митасов, 72), Коробов, Нетфуллин, Тлупов, Федчук (Гурфов, 102).
Напомним, ранее в 1/2 финала кубка вышел "Шинник". | soccernews.ru
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