"Амкар" и "СКА-Хабаровск" вышли в 1/8 финала кубка России

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"Амкар" и "СКА-Хабаровск" вышли в 1/8 финала кубка РоссииПермский "Амкар" и "СКА-Хабаровск", обыграв соответственно воронежский "Факел" и московский "Арарат", вышли в 1/8 финала кубка России.

"Факел" - "Амкар" - 0:4

Голы: Прокофьев, 7 - 0:1, Сиваков, 63 - 0:2, Рязанцев, 76 - 0:3, Прокофьев, 83 - 0:4.

"Факел" (стартовый состав): Федоров, Кайманов, Масимов, Амбарцумян, Каюмов, Мичуренков, Молодцов, Осипенко, Сердюк, Шарифи, Шумейко.

"Амкар" (стартовый состав): Хомич, Бодул, Гол, Занев, Идову, Конде, Костюков, Прокофьев, Сиваков, Шаваев, Эзатолахи.

"Арарат" - "СКА - Хабаровск" - 1:2

Голы: Земченков, 49 - 1:0, Казанков, 67 - 1:1, Калинский, 79 - 1:2.

"Арарат" (стартовый состав): Сугробов, Квеквескири, Самошников, Тобоев, Кацалапов, Лебеденко, Павлюченко, Пугин, Ребко, Тараканов, Хурцидзе.

"Факел" (стартовый состав): Криворучко, Барбаро, Баляйкин, Гришко, Дедечко, Казанков, Калинский, Корян, Никифоров, Пуцко, Черевко.

Напомним, ранее из кубка вылетела "Уфа". | soccernews.ru

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