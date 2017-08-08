"Амкар" и "Уфа" завершили свой матч без голов

Сегодня в матче 5 тура Премьер-Лиги пермский "Амкар" на своем поле сыграл в безголевую ничью с "Уфой".

"Амкар" - "Уфа" - 0:0

Нереализованный пенальти: Бодул, 17.

"Амкар": Нигматуллин, Конде, Сиваков, Занев, Зайцев, Милькович (Гасилин, 83), Рязанцев, Гол (Баланович, 69), Идову, Салугин (Костюков, 59), Бодул.

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Никитин, Табидзе, Аликин, Йокич, Стоцкий (Кротов, 88), Карп, Засеев (Сысуев, 69), Игбун, Абдулавов (Ванек, 72).

Напомним, ранее "СКА-Хабаровск" одержал свою первую победу в РФПЛ. | soccernews.ru