"Амкар" и "Уфа" завершили свой матч без голов

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"Амкар" и "Уфа" завершили свой матч без головСегодня в матче 5 тура Премьер-Лиги пермский "Амкар" на своем поле сыграл в безголевую ничью с "Уфой".

"Амкар" - "Уфа" - 0:0

Нереализованный пенальти: Бодул, 17.

"Амкар": Нигматуллин, Конде, Сиваков, Занев, Зайцев, Милькович (Гасилин, 83), Рязанцев, Гол (Баланович, 69), Идову, Салугин (Костюков, 59), Бодул.

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Никитин, Табидзе, Аликин, Йокич, Стоцкий (Кротов, 88), Карп, Засеев (Сысуев, 69), Игбун, Абдулавов (Ванек, 72).

Напомним, ранее "СКА-Хабаровск" одержал свою первую победу в РФПЛ. | soccernews.ru

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3 Ахмат 4 9
4 Уфа 5 9
5 Краснодар 4 7
6 Ростов 4 7
7 Рубин 4 6
8 ЦСКА Москва 4 6
9 Урал 4 6
10 Спартак Москва 4 5
11 Динамо Москва 4 4
12 Тосно 4 3
13 Арсенал Тула 4 3
14 СКА Хабаровск 5 3
15 Анжи 5 3
16 Амкар 5 1
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