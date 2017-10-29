"Амкар" и "Урал" победителя не выявили

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"Амкар" и "Урал" победителя не выявили

В рамках 15-го тура чемпионата России "Амкар" сыграл вничью с "Уралом".

"Амкар" – "Урал" 1:1

Голы: Сиваков (пен), 22 - 1:0, Евсеев, 48 - 1:1

"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Конде, Шаваев (Мельников, 72), Голь, Костюков, Эззатоллахи (Огуде, 57), Милькович, Бодул (Прокофьев, 84).

"Урал": Годзюр, Чернов, Балажиц, Меркулов, Кулаков, Бавин (Фидлер, 65), Майега, Бикфалви, Димитров, Евсеев (Емельянов, 86), Ильин (Глушков, 60).

Предупреждения: Ильин (23), Огуде (77). | http://soccernews.ru

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3 ЦСКА Москва 15 25
4 Краснодар 15 24
5 Урал 15 23
6 Спартак Москва 15 22
7 Арсенал Тула 15 20
8 Рубин 14 18
9 Ростов 15 18
10 Уфа 14 18
11 Тосно 15 17
12 Ахмат 14 17
13 Амкар 15 17
14 Динамо Москва 15 14
15 СКА Хабаровск 15 12
16 Анжи 14 12
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