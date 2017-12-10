"Амкар" - "Краснодар" - 1:3 (обзор)

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"Амкар" - "Краснодар" - 1:3 (обзор)

Предлагаем вашему вниманию видеоообзор матча 20 тура РФПЛ "Амкар" - "Краснодар", в котором гости сумели добиться победы.

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Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 19 42
2 Спартак Москва 20 37
3 Краснодар 20 36
4 Зенит Санкт-Петербург 19 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Урал 20 25
8 Арсенал Тула 20 25
9 Ахмат 19 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 19 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
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