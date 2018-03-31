"Амкар" – "Локомотив" - 2:1 (обзор)

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"Амкар" – "Локомотив" - 2:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 24-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Локомотивом".

Не пропустите: Сенсация назло всем критикам: "Амкар" обыгрывает "Локомотив" на "РЖД Арене". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Локомотив Москва 23 49
2 Спартак Москва 24 47
3 ЦСКА Москва 22 41
4 Краснодар 23 40
5 Зенит Санкт-Петербург 22 39
6 Уфа 23 34
7 Арсенал Тула 24 32
8 Урал 24 29
9 Рубин 24 28
10 Ахмат 23 27
11 Динамо Москва 23 27
12 Ростов 23 27
13 Амкар 23 25
14 Анжи 23 23
15 Тосно 24 23
16 СКА Хабаровск 24 13
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