"Амкар" может подписать форварда ЦСКА

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"Амкар" может подписать форварда ЦСКА

Нигерийский форвард ЦСКА Аарон Оланаре может оказаться в "Амкаре".

Как сообщает официальный сайт армейцев, 23-летний футболист в ближайшее время отправится в Турцию, где пройдёт просмотр в пермском клубе, который проводит там тренировочный сбор.

В этом сезоне Оланаре сыграл за ЦСКА 11 матчей и забил 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

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