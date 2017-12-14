"Амкар" может прекратить существование из-за финансовых проблем

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"Амкар" может прекратить существование из-за финансовых проблем

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин рассказал о том, что у клуба появились финансовые проблемы.

"Если мягко сказать, проблема – нам не подтверждают финансирование на будущий год. Переговоры ведутся, но ни к чем хорошему они не приводят. Проблемы со стороны края или со стороны спонсоров? Не подтверждаются ни со стороны края, ни со стороны спонсора", - приводят слова Резвухина российские СМИ.

"Неизвестно, будет жить "Амкар" или нет. Последний год "Амкар" жил за счет средств вырученных от продажи игроков", – сказал главный тренер клуба Гаджи Гаджиев.

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