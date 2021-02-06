"Амкар" может вернуться в профессиональный футбол
Власти Пермского края собираются возродить футбольный клуб "Амкар".
По словам губернатора региона Дмитрия Махонина, уже сейчас ведётся работа по получению лицензии, после чего команда сможет заявиться в ПФЛ.
Напомним, что "Амкар" прекратил существование в 2018 году из-за финансовых проблем.
Пермяки выступали в РПЛ на протяжении 14 лет и даже финишировали один раз в топ-4. Кроме того, они выходили в финал Кубка России и участвовали в Лиге Европы.
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