"Амкар" на своем поле оказался сильнее "СКА-Хабаровск"

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"Амкар" на своем поле оказался сильнее "СКА-Хабаровск"В матче 11-го тура Премьер-Лиги пермский "Амкар" на своем поле разгромил "СКА-Хабаровск".

"Амкар" - "СКА-Хабаровск" - 3:0

Голы: Гол, 38 - 1:0, Бодул, 84 - 2:0, Комолов, 90+3.

"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Конде, Белоруков, Зайцев, Занев, Баланович (Рязанцев, 60), Сиваков, Гол (Гащенков, 71), Комолов, Прокофьев (Бодул, 84).

"СКА-Хабаровск": Довбня, Савичев, Пуцко, Эдиев, Димидко, Наваловски, Габулов, Дедечко, Карасев, Корян, Маркович (Казанков, 65).

Напомним, вчера "Зенит" обыграл "Краснодар". | soccernews.ru

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