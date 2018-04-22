"Амкар" на выезде одолел "Тосно"

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"Амкар" на выезде одолел "Тосно"

В рамках 27-го тура РФПЛ "Тосно" уступил "Амкару".

"Тосно" – "Амкар" 0:2

Голы: Рязанцев (пен), 17 - 0:1, Костюков, 90 - 0:2

"Тосно": Юрченко, Дугалич, Сухарев, Маргасов, Буйволов, Полетанович, Жигулев (Палиенко, 56), Мирзов, Нуну Роша (Рикардиньо, 82), Мелкадзе (Труйич, 34), Галиулин.

"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Занев, Идову, Голь (Костюков, 88), Рязанцев, Комолов (Эззатоллахи, 71), Гащенков, Милькович, Бодул (Браун Форбс, 76).

Предупреждения: Мирзов (73), Буйволов (77), Эззатоллахи (87), Голь (87), Нигматуллин (90).

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8 Арсенал Тула 27 36
9 Рубин 27 35
10 Динамо Москва 27 33
11 Ахмат 26 31
12 Ростов 27 31
13 Амкар 27 31
14 Анжи 27 24
15 Тосно 27 24
16 СКА Хабаровск 27 13
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