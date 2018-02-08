"Амкар" объявил о подписании защитника

"Амкар" объявил о подписании контракта с защитником Кириллом Сусловым.

Ранее футболист играл в составе норвежского "Конгсвингера", представляющего первый дивизион.

Новичок пополнил состав пермяков на правах свободного агента.

С 2016 года он играл в Норвегии, дойдя вместе с "Конгсвингером" до финала кубка страны.

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