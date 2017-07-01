"Амкар" объявил о продлении контракта с Гаджиевым

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"Амкар" объявил о продлении контракта с Гаджиевым

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев подписал новый контракт с пермским клубом.

71-летний специалист и весь его тренерский штаб заключили соглашения до лета 2020 года.

"Гаджи Муслимович работает в Перми два с половиной года, и за это время в каждом из клубов РФПЛ была как минимум одна смена главного тренера. Но мы строим свою работу на других принципах - доверия к людям и уважения их профессиональных качеств. Именно благодаря этому мы остаёмся стабильной командой, которая имеет возможность полностью раскрывать свой потенциал" - сказал генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин.

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