"Амкар" обыграл тульский "Арсенал", одержав первую победу в чемпионате

В рамках восьмого тура РФПЛ "Амкар" на выезде взял верх над тульским "Арсеналом". Стоит отметить, что это первая победа пермской команды в чемпионате.

"Арсенал Тула" – "Амкар" - 0:1

Гол: Рязанцев, 21 - 0:1.

"Арсенал Тула": Габулов, Беляев, Сунзу, Альварес, Комбаров (Александров, 73), Максимов, Боурчану (Расич, 79), Чаушич, Ткачев, Горбатенко (Шевченко, 64), Джорджевич.

"Амкар": Нигматуллин, Конде, Сиваков, Занев, Зайцев, Баланович (Голь, 67), Рязанцев (Гащенков, 89), Милькович, Комолов, Идову, Бодул (Костюков, 72).

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