"Амкар" одержал победу над московским "Динамо"

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"Амкар" одержал победу над московским "Динамо"

В рамках 18-го тура чемпионата России "Амкар" переиграл московское "Динамо".

"Амкар" – "Динамо" 2:1

Голы: Голь, 48 - 1:0, Луценко (пен), 54 - 1:1, Эззатоллахи, 68 - 2:1

"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Зайцев, Огуде, Сиваков, Занев, Голь (Браун Форбс, 82), Гащенков, Эззатоллахи, Комолов (Шаваев, 90), Костюков (Прокофьев, 86).

"Динамо": Шунин, Козлов, Хольмен, Шуньич, Морозов, Сапета (Бечирай, 57), Соу, Терехов (Цаллагов, 65), Соснин, Ташаев, Луценко (Обольский, 77).

Предупреждения: Соснин (18), Соу (43), Луценко (60), Шунин (69), Цаллагов (76), Зайцев (90). | http://soccernews.ru

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