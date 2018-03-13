"Амкар" оспорил удаление Огуде в матче с "Арсеналом"

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"Амкар" оспорил удаление Огуде в матче с "Арсеналом""Амкар" обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС с просьбой отменить красную карточку, повлекшую удаление игрока пермской команды Фегора Огуде в матче 22-го тура РФПЛ с тульским "Арсеналом" (0:2).

Об этом гласит сообщение на официальном сайте уральской команды.

Заседание КДК РФС состоится в среду, 14 марта.

По ходу игры Михаил Вилков удалил двух игроков "Амкара" и назначил два пенальти в ворота пермяков. В эпизоде с удалением Огуде арбитр признал свою вину.

Читайте: Матч "Амкар" - "Арсенал" установил антирекорд посещаемости | http://soccernews.ru

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