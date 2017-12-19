"Амкар" откажется от покупки футболистов зимой

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев заявил, что его команда не будет приобретать новых футболистов этой зимой.

Это связано с тяжелой финансовой ситуацией в клубе.

"Команду же просто так распустить нельзя, надо нести ответственность за контракты. Россияне ещё куда ни шло, а легионеры ведь обратятся в УЕФА. Какие-либо покупки зимой исключены, но "Амкар" практически никого не покупал. Платили, может быть, за 5% игроков, которые пришли в команду, но это были несущественные деньги даже в рамках ФНЛ. «Амкар» денег на трансферы почти не тратил. Клуб тратит только на зарплаты.

Нужно укрепиться, взять игроков группы атаки, но делать этого нельзя. Речь идёт не о сумме трансфера, а о том, что надо платить зарплаты. Мы никогда не тратили деньги на просмотр футболистов в матчах, разве что могли съездить на игру ФНЛ. В основном мы приглашали игроков на сборы. Это была единственная статья расходов, чтобы посмотреть на игру и на характер футболистов", — сказал Гаджиев.

Читайте: Маслов о Кубке России: "Амкар" мечтает выиграть первый трофей в своей истории" | http://soccernews.ru