"Амкар" победил "Ростов" и вышел в четвертьфинал Кубка России

В матче 1/8 финала Кубка России "Амкар" на выезде добился победы над "Ростовом" в серии пенальти и завоевал путевку в четвертьфинал.

"Ростов" – "Амкар" Пермь - 1:1 (1:1), по пенальти - 9:10

Голы: Идову, 19 - 0:1, Паршивлюк, 40 - 1:1

"Ростов": Песьяков, Ингасон, Устинов, Паршивлюк, Вилюш, Могилевец (Макеев, 54), Гацкан, Зуев (Шомуродов, 105), Ионов (Думбия, 86), Маер, Бухаров.

"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Идову (Прокофьев, 93), Сиваков, Конде, Огуде, Гащенков (Мельников, 87), Баланович, Костюков (Зайцев, 67), Белоруков, Бодул.

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