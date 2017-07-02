"Амкар" победил в товарищеском матче, "Рубин" и "Анжи" сыграли вничью в своих поединках

Завершились еще несколько товарищеских матчей с участием российских клубов. "Амкар" переиграл "Залаэгерсег", "Рубин" сыграл вничью с "Утрехтом", "Анжи" разошелся миром с "Кршко".

"Амкар" (Россия) - "Залаэгерсег" (Венгрия) - 2:0 (1:0)

Голы: Гол, 18 - 1:0, Салугин, 86 - 2:0.

Стартовый состав "Амкара": Нигматуллин, Идову, Зайцев, Сиваков, Занев, Гиголаев, Гол, Йовичич, Комолов, Бодул, Костюков.

"Рубин" (Россия) - "Утрехт" (Голландия) - 1:1

Гол у "Рубина": Жонатас, 44 - 1:1.

"Рубин" (стартовый состав): Рыжиков, Набиуллин, Навас, Санчес, Бауэр, Самбрано, М'Вила, Рочина, Жемалетдинов, Жонатас, Канунников.

"Рубин" (второй тайм): Акмурзин, Кудряшов, Гранат, Бурлак, Кузьмин, Камболов, Цакташ, Оздоев, Лестьенн, Карадениз, Азмун.

"Анжи" (Россия) – "Кршко" (Словения) - 0:0

Состав "Анжи" в 1-м тайме: Солосин, Полуяхтов, Фибель, Брызгалов, Тетрашвили, Яковлев, Афонин, Гулиев, Кацаев, Мамтов, Маркелов.

Состав "Анжи" во 2-м тайме: Солосин, Полуяхтов, Карасев, Липартия, Тетрашвили, Брызгалов, Яковлев, Афонин, Данченко, Багаев, Дибиргаджиев.

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