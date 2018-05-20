"Амкар" побеждает "Тамбов" и во втором матче, сохраняя прописку в РФПЛ
За 11 дней до наступления календарного лета "Тамбов" и "Амкар" разыгрывали путевку в российскую Премьер-Лигу в крытом манеже. Таковы реалии футбола в Тамбове сегодня: для матча уровня сильнейшего дивизиона страны в 300 тысячном городе стадиона на открытом воздухе не нашлось. "Амкар" ехал в гости к "горожанам" в качестве фаворита. Домашние 2:0 давали подопечным Вадима Евсеева солидный перевес.
Стартовые минуты встречи прошли с преимуществом "Тамбова". Команда Андрея Талалаева явно спешила забить быстрый гол, из-за чего часто случался брак в передачах. Ничего, кроме давления на ворота Нигматуллина, "горожанам" не удавалось. Самый запоминающийся момент первой четверти игры – прострел с левого фланга на линию вратарской, однако Часовских достать мяч не смог.
Гости оживились в середине тайма и вскоре имели хороший шанс открыть счет. Гол с со стандарта подал на левый угол вратарской, где все забыли про Конде. Не было офсайда у Секу и он с правой пробивал в противоход Вавилину в правую "шестерку", но не попал. Затем арбитр отправил команды на водопой, так как в манеже, что не удивительно, играть было непросто. А сразу после этого свой единственный момент до перерыва имели игроки "Тамбова". После подачи углового Часовских пробивал по мячу влет с близкого расстояния, но снаряд застрял в ногах защитников "Амкара", что и спасло гостей от неприятностей.
И, тем не менее, гол в первом тайме все же был забит. Заработали "красно-черные" перспективный штрафной прямо по центру, Занев с 17 метров сильно пробил мимо "стенки" в левую "шестерку", но Вавилин в падении достал снаряд. Вот только кипер отбил мяч перед собой и Костюков в падении с линии вратарской внес сферу в сетку – 0:1.
Наверное, это худший вариант, который мог произойти с командой Андрея Талалаева перед перерывом. Было понятно, что только чудо могло позволить "Тамбову" забить необходимые 4 мяча в ворота соперника. Поэтому когда начиналась вторая сорокапятиминутка, мало кто сомневался, что именно "Амкар" останется в Премьер-лиге.
О втором тайме рассказывать особо нечего. Гости прогнозируемо отошли назад и предложили "горожанам" преодолеть эшелонированную линию обороны. Хозяева поля приняли предложение, но только пару раз "горожанам" удалось доставить мяч во вратарскую соперника, но в самом опасном эпизоде Часовских пожадничал и пробил рядом со штангой, вместо того чтобы отдать на свободного Кашчелана.
Следующей попыткой "Тамбова" изменить ход матча стали три замены, которые Андрей Талалаев сделал с интервалом в 10 минут. Не получилось… никто из вышедших на поле игроков не смог обострить действия своей команды. А самый опасный момент "горожане" имели на 78-й минуте, когда Килин пробивал казалось наверняка, но Нигматуллин выручил "Амкар". К тому моменту, правда, уже было понятно, что пермяки уж точно не пропустят четыре мяча и сохранят прописку в Премьер-лиге. Так и получилось!
"Тамбов" – "Амкар" – 0:1
Гол: Костюков, 39.
"Тамбов": Вавилин, Рыбин, Быстров (Килин, 62), Горбатюк, Мищенко, Шляков, Кашчелан, Шевчук (Сергеев, 77), Мурнин, Игнатович (Дорожкин, 67), Часовских.
"Амкар": Нигматуллин, Сиваков, Конде, Идову, Занев, Белоруков (Суслов, 61), Комолов, Форбс (Баланович, 54), Огуде, Гол, Костюков (Рязанцев, 75).
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Не пропустите! "Тамбов" – "Амкар" – 0:1 (обзор)
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