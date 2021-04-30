"Амкар" подал заявку на участие в ПФЛ
Фото твиттер "Амкара"
"Амкар" близок к возвращению в профессиональный футбол, из которого клуб выбыл в 2018 году.
Команда из Перми официально подала заявку на участие в ПФЛ (третий по силе российский дивизион).
"Мы подали первичные документы. Чуть позднее будут направлены дополнительные, такие как список обязательных к лицензированию лиц, финансовые гарантии", - сказал президент клуба Валерий Чупраков.
"Амкар" выступал в РПЛ с 2004 по 2018 год, после чего прекратил существование из-за финансовых проблем.
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