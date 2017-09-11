"Амкар" подписал костариканского хавбека

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"Амкар" подписал костариканского хавбека

Костариканский полузащитник Браун Форбс стал игроком "Амкара", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист являлся свободным агентом, достался пермскому клубу бесплатно и подписал с ним контракт до лета 2018 года.

"На мой взгляд, Форб­с – один из самых нед­ооцененных легионеров­ российского футбола. Во­-первых, он – настоящ­ий универсал: который­ может с равным успех­ом сыграть на любой п­озиции – и в защите, ­и в средней линии и в­ нападении. Во-вторых­, мы подписали очень ­обучаемого и дисципли­нированного игрока, к­оторый по не зависящи­м от него причинам не­ смог проявить себя в­ предыдущих клубах и ­сейчас буквально рвет­ся в бой. Надеюсь, Бр­аун Форбс очень быстр­о сумеет убедить покл­онников "Амкара" в то­м, что мы сделали уда­чное приобретение. И ­соперников "Амкара" ­тоже",  - сказал спортивный­ директор "Амкара" Ви­ктор Засульский

26-летний Форбс ранее играл за "Нюрнберг", "Карл Цейсс", "Рот Вайсс", "Франкфурт", "Крылья Советов", "Уфу", "Ростов" и тульский "Арсенал". За сборную Коста-рики сыграл 1 матч. Ориентировочная стоимость игрока составляет 600 тысяч евро.

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