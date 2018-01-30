"Амкар" подпишет украинского форварда

Теги амкарфилипп будковский

"Амкар" подпишет украинского форвардаНападающий бельгийского "Кортрейка" Филипп Будковский вернулся в донецкий "Шахтер".

По сведениям источника, игрок продолжит карьеру в "Амкаре". 

Будковский провел 12 матчей за "Кортрейк", в которых записал на свой счет один гол.

В сезоне-2016/17 он выступал за "Анжи" на правах аренды. 

Читайте: "Амкар" доиграет текущий чемпионат России | http://soccernews.ru

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