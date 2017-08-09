"Амкар" подтвердил переход Исмаэла

Бразильский полузащитник "Кальмара" Исмаэл перешел в "Ахмат", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила около 1 миллиона евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с грозненским клубом контракт до лета 2021 года.

22-летний Исмаэл выступал за "Кальмар" с 2013 года, провел за клуб 114 матчей, забил 6 голов и отдал 13 результативных передач. Ранее играл за "Кратеус". Ориентировочная стоимость игрока составляет 700 тысяч евро.

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