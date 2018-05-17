"Амкар" подтверждает класс и побеждает "Тамбов" в первом стыковом матче

Спустя час после того как "Енисей" в первом стыковом матче за место в РФПЛ дня разгромил махачкалинский "Анжи" со счетом 3:0, на поле пермского стадиона "Звезда" встретилась вторая пара соискателей путевки в элитный чемпионат России. Местный "Амкар" – представитель Премьер-лиги текущего сезона, принимал "Тамбов", который в турнире ФНЛ занял 4-е место.

Специалисты видели в "Амкаре" очевидного фаворита противостояния. Команда Вадима Евсеева обладает и большим опытом, и более качественным подбором футболистов. Правда, в первом тайме эти факторы никакой роли не сыграли. Обе команды действовали уж очень осторожно, создав за первые 45 минут игры один голевой момент.

Случился он на 31-й минуте. Хозяева заработали стандарт в центре поля, последовал заброс в штрафную, где Огуде корпусом развернул Кашчелана, а вторым движением пробил с левой под перекладину с линии вратарской. Однако Вавилин успел среагировать на удар, записав на свой счет отличный сейв.

Все остальное время пермяки владели мячом, но пробиться к воротам в завершающей стадии атак им не удавалось. Что до гостей, то они предпочитали преимущественно защищаться, но пару раз все же сделали попытку обострить игру у ворот Нигматуллина. Сначала после подачи Игнатовича немного не дотянулся до мяча Бирюков, а ближе к концу тайма все тот же Бирюков пытался переиграть голкипера "Амкара" ударом с дуги – не получилось.

А вот после перерыва преимущество команды Вадима Евсеева было подавляющим. Уже на 49-й минуте пермяки заработали перспективный штрафной. Занев показал, что будет бить слевой, но пробежал мимо мяча, уступив право Сивакову. Тот пальнул справой в дальний, но Вавилин разгадал замысел соперника.

Спустя пять минут Форбс оказался на ударной позиции в метрах 20 от ворот. Мастерски он закручивал мяч в дальний угол, но и в этот раз голкипер "Тамбова" спас свою команду. А на 59-й минуте в очередной атаке "Амкара" уже не спасал и Вавилин, но за гостей сыграла перекладина после удара Форбса.

И буквально следующий свой выпад пермяки реализовали уже на 100 процентов. Костюков получил пас к правому углу чужой штрафной, обыграл соперника и выложил мяч на 11-метровую отметку, откуда Гол с левой расстрелял ворота "Тамбова" – 1:0.

После этого пермяки немного сбавили обороты, но продолжали держать игру под своим контролем. В одном из эпизодов Форбс пробивал головой в упор, но Вавилин был начеку. Но когда на 80-й минуте у "Амкара" прошла массированная атака, гости были вынуждены начинать с центра поля. Форбс сделал пас на левый край штрафной на рывок Балановичу. Сергей обыграл защитника, вышел под углом один на один с Вавилиным и мастерски пробил мимо кипера в дальний нижний угол – 2:0.

На этом игра была сделана. Через три дня команды встретятся в Тамбове. У команды Андрея Талалаева шансы, конечно, остаются, но отыграть два мяча у более опытных пермяков будет крайне сложно.

"Амкар" – "Тамбов" – 2:0

Голы: Гол, 60 – 1:0. Баланович, 80 – 2:0.

"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Занев, Гол (Баланович, 70), Браун, Милькович, Идову, Комолов (Гащенков, 69), Рязанцев (Костюков, 56), Огуде.

"Тамбов": Вавилин, Рыбин, Горбатюк, Мищенко, Шляков, Овсиенко, Мурнин (Чернышов, 78), Трусевич (Гультяев, 66), Кашчелан, Игнатович, Бирюков (Часовских, 51).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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