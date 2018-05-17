"Амкар" подтверждает класс и побеждает "Тамбов" в первом стыковом матче

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"Амкар" подтверждает класс и побеждает "Тамбов" в первом стыковом матче

Спустя час после того как "Енисей" в первом стыковом матче за место в РФПЛ дня разгромил махачкалинский "Анжи" со счетом 3:0, на поле пермского стадиона "Звезда" встретилась вторая пара соискателей путевки в элитный чемпионат России. Местный "Амкар" – представитель Премьер-лиги текущего сезона, принимал "Тамбов", который в турнире ФНЛ занял 4-е место.

Специалисты видели в "Амкаре" очевидного фаворита противостояния. Команда Вадима Евсеева обладает и большим опытом, и более качественным подбором футболистов. Правда, в первом тайме эти факторы никакой роли не сыграли. Обе команды действовали уж очень осторожно, создав за первые 45 минут игры один голевой момент.

Случился он на 31-й минуте. Хозяева заработали стандарт в центре поля, последовал заброс в штрафную, где Огуде корпусом развернул Кашчелана, а вторым движением пробил с левой под перекладину с линии вратарской. Однако Вавилин успел среагировать на удар, записав на свой счет отличный сейв.

Все остальное время пермяки владели мячом, но пробиться к воротам в завершающей стадии атак им не удавалось. Что до гостей, то они предпочитали преимущественно защищаться, но пару раз все же сделали попытку обострить игру у ворот Нигматуллина. Сначала после подачи Игнатовича немного не дотянулся до мяча Бирюков, а ближе к концу тайма все тот же Бирюков пытался переиграть голкипера "Амкара" ударом с дуги – не получилось.

А вот после перерыва преимущество команды Вадима Евсеева было подавляющим. Уже на 49-й минуте пермяки заработали перспективный штрафной. Занев показал, что будет бить слевой, но пробежал мимо мяча, уступив право Сивакову. Тот пальнул справой в дальний, но Вавилин разгадал замысел соперника.   

Спустя пять минут Форбс оказался на ударной позиции в метрах 20 от ворот. Мастерски он закручивал мяч в дальний угол, но и в этот раз голкипер "Тамбова" спас свою команду. А на 59-й минуте в очередной атаке "Амкара" уже не спасал и Вавилин, но за гостей сыграла перекладина после удара Форбса.

И буквально следующий свой выпад пермяки реализовали уже на 100 процентов. Костюков получил пас к правому углу чужой штрафной, обыграл соперника и выложил мяч на 11-метровую отметку, откуда Гол с левой расстрелял ворота "Тамбова" – 1:0.

После этого пермяки немного сбавили обороты, но продолжали держать игру под своим контролем. В одном из эпизодов Форбс пробивал головой в упор, но Вавилин был начеку. Но когда на 80-й минуте у "Амкара" прошла массированная атака, гости были вынуждены начинать с центра поля. Форбс сделал пас на левый край штрафной на рывок Балановичу. Сергей обыграл защитника, вышел под углом один на один с Вавилиным и мастерски пробил мимо кипера в дальний нижний угол – 2:0.

На этом игра была сделана. Через три дня команды встретятся в Тамбове. У команды Андрея Талалаева шансы, конечно, остаются, но отыграть два мяча у более опытных пермяков будет крайне сложно.

"Амкар" – "Тамбов" – 2:0

Голы: Гол, 60 – 1:0. Баланович, 80 – 2:0.

"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Занев, Гол (Баланович, 70), Браун, Милькович, Идову, Комолов (Гащенков, 69), Рязанцев (Костюков, 56), Огуде.

"Тамбов": Вавилин, Рыбин, Горбатюк, Мищенко, Шляков, Овсиенко, Мурнин (Чернышов, 78), Трусевич (Гультяев, 66), Кашчелан, Игнатович, Бирюков (Часовских, 51).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
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