"Амкар" погасил долги перед футболистами



Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин заявил, что клуб больше не имеет долгов перед футболистами по зарплате.

"Долги по зарплате перед игроками и персоналом закрыты, это действительно так. Больше сейчас ничего прокомментировать не могу", - приводят слова Резвухина российские СМИ.

Ранее существовали опасения, что "Амкар" может не доиграть сезон из-за финансовых проблем.

После 20 туров "Амкар" занимает 13-е место в чемпионате России.

Не пропустите: Галицкий останется в "Краснодаре". | http://soccernews.ru