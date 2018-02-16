"Амкар" погасил долги перед футболистами

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"Амкар" погасил долги перед футболистами
Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин заявил, что клуб больше не имеет долгов перед футболистами по зарплате. 

"Долги по зарплате перед игроками и персоналом закрыты, это действительно так. Больше сейчас ничего прокомментировать не могу", - приводят слова Резвухина российские СМИ.

Ранее существовали опасения, что "Амкар" может не доиграть сезон из-за финансовых проблем. 

После 20 туров "Амкар" занимает 13-е место в чемпионате России.

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