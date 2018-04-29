"Амкар" показал заснеженное поле своего стадиона перед игрой со "Спартаком"

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"Амкар" показал заснеженное поле своего стадиона перед игрой со "Спартаком"Пермский "Амкар" показал заснеженное поле своего стадиона перед сегодняшней домашней игрой против московского "Спартака".

Отметим, что фото было сделано в воскресенье утром. Игра между "Амкаром" и "Спартаком" начнется в 14:00 по московскому времени.

Не пропустите: превью к матчу "Амкар" - "Спартак". | soccernews.ru

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