"Амкар" показал заснеженное поле своего стадиона перед игрой со "Спартаком"

Пермский "Амкар" показал заснеженное поле своего стадиона перед сегодняшней домашней игрой против московского "Спартака".

Отметим, что фото было сделано в воскресенье утром. Игра между "Амкаром" и "Спартаком" начнется в 14:00 по московскому времени.

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