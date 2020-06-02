"Амкар" получил Кубок Футбольной небесной лиги-2018/19.

Напомним, в турнире участвовало 60 несуществующих команд. В финал вышли "Амкар" и "Динамо" и победу одержал пермский клуб.

Идея кубка появилась благодаря мему на ВГИКе.

После снятия ограничений, введенных из-за карантина, болельщики смогут увидеть кубок.

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