"Амкар" получил Кубок Футбольной небесной лиги-2018/19

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"Амкар" получил Кубок Футбольной небесной лиги-2018/19

"Амкар" получил Кубок Футбольной небесной лиги-2018/19.

Напомним, в турнире участвовало 60 несуществующих команд. В финал вышли "Амкар" и "Динамо" и победу одержал пермский клуб.

Идея кубка появилась благодаря мему на ВГИКе.

После снятия ограничений, введенных из-за карантина, болельщики смогут увидеть кубок.

Не пропустите: На этой неделе может состояться первый после карантина матч между командами РПЛ. | http://soccernews.ru
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