"Амкар" получит 20 миллионов рублей за перенос матча с "Локомотивом" из Перми в Москву

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"Амкар" получит 20 миллионов рублей за перенос матча с "Локомотивом" из Перми в Москву
Комментатор Нобель Арустамян рассказал, на каких условиях "Амкар" согласился на перенос матча 24-го тура чемпионата России с "Локомотивом" из Перми в Москву.

"Главная причина, по которой "Амкар" согласился играть с "Локомотивом" в Москве, - это то, что москвичи полностью берут на себя перелёт, проживание пермяков в столице, а также билетную программу. По моей информации, "Амкар" за все эти истории получит около 20 миллионов рублей. Такую сумму заплатит "Локомотив". Понятно, что вопросы могут быть по билетной программе - плюс-минус, но "Амкару" достанется примерно 20 миллионов рублей", - приводят слова Арустамяна российские СМИ.

Матч состоится 31 марта и пройдет на "РЖД Арене". Таким образом "Локомотив" проведет выездной матч на своем поле.

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