"Амкар" представил новую эмблему и главного тренера

Фото твиттер "Амкара"

Сегодня представители "Амкара" провели пресс-конференцию, в ходе которой представили новый логотип клуба и нового главного тренера команды.

Эмблема пермяков теперь выглядит так:

Наставником "Амкара" стал Рустем Хузин, который до последнего времени возглавлял "Звезду". В его тренерский штаб вошли Дмитрий Белоруков и Иван Черенчиков.

"Амкар" выступал в РПЛ с 2004 по 2018 год, после чего прекратил существование из-за финансовых проблем. Команду возродили в апреле 2021-го и заявили в ПФЛ на следующий сезон.

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