"Амкар" прекращает свое существование

Теги амкар

"Амкар" прекращает свое существованиеФутбольный клуб "Амкар" прекратил свое существование.

Напомним, что на прошлой неделе РФС отозвал лицензию у пермского клуба. О ситуации рассказал владелец клуба Геннадий Шилов.

"Финансирования нет. Какой смысл копить долги?" - сказал он.

В минувшем сезоне "Амкар" занял 13-е место в РФПЛ.

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