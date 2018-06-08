"Амкар" прекратил свое существование

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"Амкар" прекратил свое существование

Футбольный агент Павел Нестеров заявил, что "Амкар" расформировался.

"Решение принято! Футбольного клуба "Амкар" больше не существует. Игроки подписывают документы и забирают трудовые.

В Перми теперь "Звезда" в ПФЛ. Наставник - Константин Парамонов, президент - Алексей Попов. Но к "Амкару" это команда отношения не имеет. "Амкар" умер" - написал Нестеров в своем твиттере.

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